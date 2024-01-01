Мультивизы, шенгенские визы срочно (шенген) годовые, на 2, 3 года, 5 лет

ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ ШЕНГЕНСКУЮ ВИЗУ ВАМ НЕОБХОДИМО:

Консульские и сервисные сборы (~ 10000 ₽). Запись на подачу 10000-20000₽ в зависимости от страны и типа записи. Цены актуальны на 2023 год. Окончательная стоимость уточняется после консультации и аудита ваших документов.

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ЧТО ТАКОЕ ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА?

Путешествуя по миру, человек расширяет кругозор, открывает для себя новые возможности и просто получает удовольствие. Однако практически любая поездка за пределы своего государства требует знания и соблюдения законодательства принимающей стороны. Для въезда в Европу требуется получение шенгенской визы. Компания Smartvisa – это команда специалистов, готовых уберечь своих клиентов от лишних бюрократических проволочек и организовать срочное оформление визы.

Чтобы избавить себя от всех хлопот, связанных с выдачей документов на въезд в одну из стран Евросоюза, а так же в США, Великобританию и Китай, обратитесь в наш центр – и наслаждайтесь подготовкой к путешествию.

Оформление визы через ПВЦ Smartvisa

Мультивиза – экономия и удобство

ПРАВИЛО ПЕРВОГО ВЪЕЗДА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ - МИФ.

КАК НАПРЯМУЮ ПОЛЕТЕТЬ НЕ В ТУ СТРАНУ, КОТОРАЯ ВЫДАЛА ВИЗУ?

Все мы слышали, о существовании правила первого въезда в ту страну Шенген зоны, которая выдала визу. Да, оно действительно существует. Но все же правило - не закон и в нем есть исключения. На самом деле первый въезд желателен через ту страну, которая выдала визу. Но дело обстоит так, что маршрут в страну предназначения у Вас может начинаться и с другой страны шенген зоны. А для этого необходимо подтверждение того, что вы таки поедете в страну предназначения. Для этого на ваше имя бронируется отель в стране, которая выдала визу. И если перезвонят в отель, там подтвердят, что ждут Вас. Наличие брони отеля освобождает Вас даже от наличия авиабилетов, так как авиабилеты вы хотите покупать в Европе на месте в связи с завышенными ценами на них в России.

Пример: Если у Вас итальянская шенгенская виза, но вы в первый раз собираетесь лететь в Германию, Францию или Бельгию или в другую страну Шенгена, то вы можете это сделать. причем, без особых трудностей. Что бы не было никаких претензий на таможне в Германии, все что вам надо - это подтверждение того, что вы все-таки поедете в Италию через несколько дней. Этим подтверждением является - бронь отеля в Италии, которую вы получите вместе с визой.

Возможные исключения: 1) С испанским шенгеном Вас могут не пустить в Германию при первом въезде. Все мы знаем, что Испанцы - самые лояльные и дают мульти шенген на пол года. Слишком частое злоупотребление наших граждан для въезда в Германию по испанской визе даёт о себе знать. Немцы на это часто реагируют без компромиссов. 2) С польским шенгеном лучше не ехать напрямую в ту же Германию. Немцы очень предвзято относятся к польским шенген визам, так как очень много граждан путешествуют Европой именно с этими визами. Поэтому, если вы собираетесь в Германию с польской шенгенской визой, въезд нужно осуществлять в Польшу, через день-два можно без проблем пересекать границу Германии.