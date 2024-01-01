Мультивизы, шенгенские визы срочно (шенген) годовые, на 2, 3 года, 5 лет

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ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Что такое шенгенская мультивиза?

Это многократная виза, неограниченного числа въездов в страны Шенгенского соглашения, срок действия которой составляет до 5 лет (срок пребывания 90 дней в каждые 6 месяцев)

Может ли подать документы в ваш офис курьер или представитель?

Документы на оформление виз можно подать лично в офис, может подать ваш представитель или можно прислать любой курьерской службой.

Требуется ли личное присутствие в консульстве?

Мы можем открыть визу без Вашего личного присутствия при условии, что Вы проходили процедуру сдачи отпечатков пальцев ранее начиная с 14.09.2015 года по настоящее время.

В противном случае необходимо ваше присутствие в удобное для Вас время. Мы можем осуществить запись на сдачу отпечатков пальцев на следующий день и даже в тот же день после сдачи документов к нам в офис. Детям до 12 лет визы оформляются без их присутствия, но с присутствием одного из родителей.

Нужно ли предоставлять брони оплаченных отелей и авиабилетов?

Для оформления визы через наш центр, предоставлять эти документы не требуется. Мы оформляем визы только под наши брони и подаем документы по аккредитации. Брони типа букинг.ком подходят только для личной подачи и не дают никакой гарантии получения визы.

Нужно ли вам предоставлять мед.страховку?
Для оформления визы через наш центр, предоставлять мед. страховку не обязательно. При оформлении визы с нашей помощью, страховка уже включена в стоимость. Если страховка у вас уже есть, вы можете предоставить ксерокопию.
Так же вы можете преобрести отдельно мед. страховку от 0.5 € за день пребывания на нашем сайте, с помощь удобного сервиса страхования во всех известных страховых компаниях по ссылке Страхование
Можно ли получив шенгенскую визу в посольстве одной из стран Шенгенского соглашения поехать в другую страну?

Шенгенское соглашение подразумевает, что иностранный гражданин, получив шенгенскую визу в консульстве одной из стран-участниц, имеет право свободного передвижения внутри всей зоны шенгенского договора.

Осуществлять первый въезд в страну выдавшую визу не обязательно. Правил первого въезда и страны пребывания не существует, это распространенное заблуждение и миф. Подтверждение того, что вы имеете право въезжать в любую страну Шенгенского соглашения по шенгенской визе вы найдете в Визовом кодексе Евросоюза http://eulaw.ru/content/visa-code

Куда можно поехать имея многократную шенгенскую визу?

Имея в паспорте шенгенскую многократную(мульти) визу Вы можете побывать более чем в 30 странах. На сегодняшний день шенгенское соглашение подписано следующими странами: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Италия, Испания, Исландия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Франция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Кроме того при наличии действующей Шенгенской мультивизы и при соблюдении ряда требований, можно посетить без оформления национальной визы следующие страны: Албания, Болгария, Хорватия, Кипр, Кюрасао, Реюньон, Румыния, острова Бонайре, Саба, Синт-Эстатиус, Сент-Мартен, Французская Гвиана.

Могут ли граждане других стран получить шенгенскую в Москве и что для этого нужно?

Могут. Необходимо предоставить пакет документов, подтверждающий, что гражданин СНГ имеет разрешение на временное пребывание в РФ и имеет право на работу(РВП, ВНЖ). Так же, необходимо предоставить справку с места работы в РФ.

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Мультивизы, шенгенские визы срочно (шенген) годовые, на 2, 3 года, 5 лет


ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВИЗЫ
СРОЧНЫЕ ВИЗЫ
ВИЗЫ ПОСЛЕ ОТКАЗА

В данный момент влететь в Европу можно с пересадкой в третьих странах. Пользуйтесь сервисом aviasales.ru для поиска подходящих сегментов перелёта.  


Консультация и аудит документов осуществляется удалённо через сервисы вотсап или телеграм.

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Загранпаспорт срочно для всех регионов РФ на 5 и на 10 лет.


Медицинское страхование выезжающих зарубеж. Стоимость 0.5 € / день пребывания.


ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ ШЕНГЕНСКУЮ ВИЗУ ВАМ НЕОБХОДИМО:

  • Собрать минимальный пакет документов
  • Привезти документы к нам в офис/вызвать курьера
  • Если требуется, приехать на процедуру дактилоскопии (15 минут в удобное для вас время)
  • Получить визу в офисе или у курьера
УСЛУГА
СТОИМОСТЬ
Стандартное оформление 15-20 рабочих дней
Шенгенская виза без присутствия на срок по решению консульства до 5 лет
оформление "под ключ" без присутствия		 24 500 
   
Мультивиза на 2-3 года - 100% одобрение по бизнесу после 2-3 лет 1400/1700 € 
Мультивиза на 5 лет - 100% одобрение одобрение по бизнесу после 2-3 лет  2200 € 
Консульские и сервисные сборы (~ 10000 ₽). Запись на подачу 10000-20000 в зависимости от страны и типа записи. Цены актуальны на 2023 год. Окончательная стоимость уточняется после консультации и аудита ваших документов.
Скидки для групп от 2 человек скидка на услуги -5%, от 3 человек -10%
Детям до 6 лет консульский сбор не оплачивается + скидка на услуги -15%
Детям до 14 лет скидка на услуги -10%

Контактная информация Паспортно-Визового Центра Smartvisa

ЧТО ТАКОЕ ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА?

Это возможность беспрепятственно путешествовать по территории стран, подписавших Шенгенское соглашение. Благодаря Шенгенскoму соглашению, Вы можете побывать более чем в 30 странах! (включая Болгарию, Хорватию, Румынию и Кипр)

Чтобы избавить себя от всех хлопот, связанных с выдачей документов на въезд в одну из стран Евросоюза, а так же в США, Великобританию и Китай, обратитесь в наш центр – и наслаждайтесь подготовкой к путешествию.

Путешествуя по миру, человек расширяет кругозор, открывает для себя новые возможности и просто получает удовольствие. Однако практически любая поездка за пределы своего государства требует знания и соблюдения законодательства принимающей стороны. Для въезда в Европу требуется получение шенгенской визы. Компания Smartvisa – это команда специалистов, готовых уберечь своих клиентов от лишних бюрократических проволочек и организовать срочное оформление визы.



Оформление визы через ПВЦ Smartvisa

Открыть шенгенскую визу можно без личного присутствия, за исключением случаев, когда требуется сдача отпечатков пальцев

  • Мы откроем вам секреты и развенчаем мифы о правилах въезда в страны
  • Мы расскажем, какой шенген лучше оформить для посещения нескольких стран
  • Мы поможем Вам получить шенгенскую визу в Москве максимально быстро и даже за 6 часов!
  • Мы возьмём на себя всю работу по взаимодействию с консульствами европейских государств: изготовление шенгенской визы пройдёт без сбора многочисленных документов, без приглашения и практически без Вашего участия


Мультивиза – экономия и удобство

ПРАВИЛО ПЕРВОГО ВЪЕЗДА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ - МИФ.
КАК НАПРЯМУЮ ПОЛЕТЕТЬ НЕ В ТУ СТРАНУ, КОТОРАЯ ВЫДАЛА ВИЗУ?

Все мы слышали, о существовании правила первого въезда в ту страну Шенген зоны, которая выдала визу. Да, оно действительно существует. Но все же правило - не закон и в нем есть исключения. На самом деле первый въезд желателен через ту страну, которая выдала визу. Но дело обстоит так, что маршрут в страну предназначения у Вас может начинаться и с другой страны шенген зоны. А для этого необходимо подтверждение того, что вы таки поедете в страну предназначения. Для этого на ваше имя бронируется отель в стране, которая выдала визу. И если перезвонят в отель, там подтвердят, что ждут Вас. Наличие брони отеля освобождает Вас даже от наличия авиабилетов, так как авиабилеты вы хотите покупать в Европе на месте в связи с завышенными ценами на них в России.

Пример: Если у Вас итальянская шенгенская виза, но вы в первый раз собираетесь лететь в Германию, Францию или Бельгию или в другую страну Шенгена, то вы можете это сделать. причем, без особых трудностей. Что бы не было никаких претензий на таможне в Германии, все что вам надо - это подтверждение того, что вы все-таки поедете в Италию через несколько дней. Этим подтверждением является - бронь отеля в Италии, которую вы получите вместе с визой.

Возможные исключения: 1) С испанским шенгеном Вас могут не пустить в Германию при первом въезде. Все мы знаем, что Испанцы - самые лояльные и дают мульти шенген на пол года. Слишком частое злоупотребление наших граждан для въезда в Германию по испанской визе даёт о себе знать. Немцы на это часто реагируют без компромиссов. 2) С польским шенгеном лучше не ехать напрямую в ту же Германию. Немцы очень предвзято относятся к польским шенген визам, так как очень много граждан путешествуют Европой именно с этими визами. Поэтому, если вы собираетесь в Германию с польской шенгенской визой, въезд нужно осуществлять в Польшу, через день-два можно без проблем пересекать границу Германии.

  • Подтверждение того, что вы имеете право въезжать в любую страну Шенгенского соглашения по шенгенской визе вы найдете в Визовом кодексе Евросоюза http://eulaw.ru/content/visa-code

 
Smartvisa - ваш надёжный эксперт по паспортно-визовой поддержке с 2007 года. Постоянная работа с консульствами разных стран и колоссальный опыт – это то, что даёт нам возможность решать самые сложные задачи в этой области. Оформление виз происходит при наличии минимального пакета документов, без личного присутствия заявителя, за исключением когда требуется сдача отпечатков пальцев.

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• Опыт наших сотрудников и коллег в сфере паспортно-визовых услуг с 2006 года. Официальная аккредитация в консульствах.

• Оформление визы и загранпаспорта "под ключ" без личного присутствия. Оформление срочных виз. Бизнес визы на 1-2-3-5 лет.

• Помощь в оформлении любых документов для визы при их отсутствии. Подбор наиболее выгодного варианта оформления.

• Сотрудничество с агентствами и агентами по всему миру на взаимовыгодных условиях.


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